Boşanma dilekçesi verdiği gün öldürüldü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Evliliği boyunca şiddet gören ve kurtulmak için boşanmaya karar veren bir kadın daha katledildi. 5 yaşındaki bir çocuk annesi olan kadın boşanma dilekçesini verdiği gün bavuluyla babaevine dönerken öldürüldü.

Habertürk Giriş: 07.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:05 facebook

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