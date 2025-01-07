Boşanma dilekçesi verdiği gün öldürüldü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Evliliği boyunca şiddet gören ve kurtulmak için boşanmaya karar veren bir kadın daha katledildi. 5 yaşındaki bir çocuk annesi olan kadın boşanma dilekçesini verdiği gün bavuluyla babaevine dönerken öldürüldü.
Giriş: 07.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:05
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Evliliği boyunca şiddet gören ve kurtulmak için boşanmaya karar veren bir kadın daha katledildi.
5 yaşındaki bir çocuk annesi olan kadın boşanma dilekçesini verdiği gün bavuluyla babaevine dönerken öldürüldü.
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