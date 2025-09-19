Bosphorus Cup'ta 2. gün sona erdi
Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta 2. gün Princes Palace Resort Yarışı gerçekleşti.
Yarışların 2. günü Prens Adaları yakınlarında yapıldı.
Büyükada'nın kuzey kıyısında, ada ile Dragos sahili arasında gerçekleşen rüzgarüstü-rüzgaraltı rotalı yarışın ardından günün başarılı tekneleri Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese, oldu.
Filolar, 67 dakika süren yarışın ardından adaların arkasından ve kanallardan geçerek Kalamış Körfezi'nde son bulan kıyı rotasına çıktı.
Bosphorus Cup tutkunları, tekneleri İstanbul’un güney sahillerinden izleme fırsatı buldu.
Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı yarın yapılacak ve Feriye'de gerçekleşecek ödül töreniyle tamamlanacak.