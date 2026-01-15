Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Botoks yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken botoks yaptırmak orucu bozar mı?

        Botoks yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken botoks yaptırmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayı, manevi arınmanın yanı sıra bayram hazırlıklarının, kişisel bakım rutinlerinin ve yenilenme isteğinin de yoğunlaştığı bir dönemdir. Özellikle bayramda sevdiklerinin karşısına daha dinç, bakımlı ve genç bir görünümle çıkmak isteyen pek çok kişi, estetik operasyonlarını veya küçük dokunuşları bu döneme denk getirmeyi planlar. Günümüzün en popüler ve en hızlı sonuç veren estetik uygulamalarından biri olan botoks da bu planlar arasında ilk sıralarda yer alır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Botoks yaptırmak orucu bozar mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ancak randevu günü gelip çattığında veya işlem koltuğuna oturulduğunda, oruçlu olan müminlerin içine bir kurt düşebilir. Cildin altına enjekte edilen bir sıvı söz konusudur ve "vücuda giren her şey orucu bozar" genel algısı, bu estetik müdahalenin ibadete zarar verip vermeyeceği konusunda ciddi tereddütler yaratır.

        İğne ile yapılan işlemler, oruç fıkhında her zaman en çok kafa karıştıran konuların başında gelmiştir. Aşının, insülinin veya vitamin iğnesinin hükmü belliyken, estetik amaçlı yapılan dolgu ve botoks gibi uygulamalar, hem işlemin niteliği hem de amacı bakımından farklı soruları beraberinde getirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair yaklaşımı, işlemin "beslenme" amacı taşıyıp taşımadığına odaklanır. Ancak olayın bir de manevi boyutu vardır; oruçlu bir bedenin, dünyevi bir güzellik kaygısıyla iğne altına yatması ne kadar doğrudur? Botoksun migren tedavisinde kullanılması durumu değiştirir mi? Yüz kaslarını donduran bu sıvının mideyle bir bağlantısı var mıdır? Bu yazımızda, estetik müdahalelerin oruç üzerindeki etkisini, tıbbi ve dini gerekçeleriyle birlikte tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Aklınızdaki şüpheleri giderip bayrama hem ruhen hem bedenen hazır girmenizi sağlayacak rehberimiz için okumaya devam edin...

        REKLAM

        BOTOKS NEDİR VE VÜCUDA NASIL ETKİ EDER?

        Dini hükmü netleştirmek için öncelikle botoksun tıbbi olarak ne olduğunu ve vücutta nereye ulaştığını anlamak gerekir. Botoks (Botulinum toksini), Clostridium botulinum adlı bir bakteriden elde edilen ve sinir uçlarındaki iletimi geçici olarak durduran tıbbi bir proteindir. Estetik amaçla yapıldığında, yüzdeki kırışıklıkları oluşturan kasların içine çok ince uçlu iğnelerle enjekte edilir. Bu madde, kasın kasılmasını engeller ve böylece deri üzerindeki kırışıklıklar açılır.

        Burada kilit nokta şudur: Botoks, damar yoluyla kana karışan, tüm vücudu dolaşan veya mideye inerek sindirilen bir madde değildir. Lokal (bölgesel) bir işlemdir. Enjekte edildiği kas dokusunun içinde kalır ve sadece o bölgeyi etkiler. Dolayısıyla, bir gıda maddesi olmadığı gibi, vücuda enerji veren, susuzluğu gideren veya vitamin sağlayan bir takviye de değildir. Tıbbi olarak "beslenme" kategorisine girmez.

        REKLAM

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN İĞNE VE ESTETİK FETVASI

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, günümüz tıbbi gelişmelerini yakından takip ederek orucu bozan ve bozmayan halleri detaylıca sınıflandırmıştır. Kurulun genel kaidesi şudur: Oruç; yeme, içme ve cinsel ilişki ile bozulur. Vücuda iğne yoluyla yapılan enjeksiyonlarda ise ayrım şöyledir: Eğer yapılan iğne "keyif verici" veya "besleyici" (gıda takviyesi, vitamin, serum vb.) nitelikteyse orucu bozar. Ancak tedavi amaçlı yapılan, ağrı kesici, aşı, antibiyotik veya lokal anestezi gibi iğneler orucu bozmaz.

        Botoks ve dolgu gibi işlemler, her ne kadar estetik amaçlı görünse de teknik olarak "besleyici olmayan enjeksiyonlar" sınıfına girer. Vücuda giren madde, kişiyi tok tutmaz veya enerji vermez. Bu nedenle Diyanet'in genel iğne fetvasına kıyasla, botoks yaptırmanın orucu bozmayacağı görüşü ağırlıktadır. Çünkü orucun bozulması için midenin gıda ile dolması veya vücudun besin alarak güçlenmesi gerekir. Botoks yaptıran bir kişi, işlemden sonra açlık veya susuzluk hissinin geçtiğini hissetmez.

        ESTETİK KAYGI MI, TEDAVİ Mİ? NİYETİN ÖNEMİ

        Botoks denilince akla ilk olarak güzellik ve gençleşme gelse de, bu işlem tıpta tedavi amacıyla da sıkça kullanılır. Özellikle kronik migren tedavisinde, aşırı terleme (hiperhidroz) rahatsızlığında ve diş sıkma (bruksizm) tedavisinde botoks etkili bir yöntemdir.

        Eğer kişi, şiddetli migren ağrıları veya diş sıkma problemi nedeniyle oruçluyken botoks yaptırıyorsa, bu tamamen "tedavi amaçlı iğne" hükmündedir ve orucu bozmadığı konusunda alimler arasında neredeyse tam bir görüş birliği vardır. Ancak sadece kırışıklıkları gidermek gibi estetik bir kaygıyla yapılıyorsa, işlemin orucu bozup bozmadığı değil, "mekruh" (hoş görülmeyen) olup olmadığı tartışılabilir. Bazı İslam alimleri, Ramazan ayının maneviyatına odaklanılması gereken bir zaman dilimi olduğunu, bu sürede dünyevi süs ve estetik peşinde koşmanın orucun ruhuna (sevabına) zarar verebileceğini belirtirler. Ancak bu manevi bir yorumdur; fıkhi olarak orucun kaza edilmesini gerektirmez.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'da oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Muhammet Yeşil (17) öldü, Bekir Yeşil (50) ise ağır yaralandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?