Botoks yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken botoks yaptırmak orucu bozar mı?
Ramazan ayı, manevi arınmanın yanı sıra bayram hazırlıklarının, kişisel bakım rutinlerinin ve yenilenme isteğinin de yoğunlaştığı bir dönemdir. Özellikle bayramda sevdiklerinin karşısına daha dinç, bakımlı ve genç bir görünümle çıkmak isteyen pek çok kişi, estetik operasyonlarını veya küçük dokunuşları bu döneme denk getirmeyi planlar. Günümüzün en popüler ve en hızlı sonuç veren estetik uygulamalarından biri olan botoks da bu planlar arasında ilk sıralarda yer alır.
Ancak randevu günü gelip çattığında veya işlem koltuğuna oturulduğunda, oruçlu olan müminlerin içine bir kurt düşebilir. Cildin altına enjekte edilen bir sıvı söz konusudur ve "vücuda giren her şey orucu bozar" genel algısı, bu estetik müdahalenin ibadete zarar verip vermeyeceği konusunda ciddi tereddütler yaratır.
İğne ile yapılan işlemler, oruç fıkhında her zaman en çok kafa karıştıran konuların başında gelmiştir. Aşının, insülinin veya vitamin iğnesinin hükmü belliyken, estetik amaçlı yapılan dolgu ve botoks gibi uygulamalar, hem işlemin niteliği hem de amacı bakımından farklı soruları beraberinde getirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair yaklaşımı, işlemin "beslenme" amacı taşıyıp taşımadığına odaklanır. Ancak olayın bir de manevi boyutu vardır; oruçlu bir bedenin, dünyevi bir güzellik kaygısıyla iğne altına yatması ne kadar doğrudur? Botoksun migren tedavisinde kullanılması durumu değiştirir mi? Yüz kaslarını donduran bu sıvının mideyle bir bağlantısı var mıdır? Bu yazımızda, estetik müdahalelerin oruç üzerindeki etkisini, tıbbi ve dini gerekçeleriyle birlikte tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Aklınızdaki şüpheleri giderip bayrama hem ruhen hem bedenen hazır girmenizi sağlayacak rehberimiz için okumaya devam edin...
BOTOKS NEDİR VE VÜCUDA NASIL ETKİ EDER?
Dini hükmü netleştirmek için öncelikle botoksun tıbbi olarak ne olduğunu ve vücutta nereye ulaştığını anlamak gerekir. Botoks (Botulinum toksini), Clostridium botulinum adlı bir bakteriden elde edilen ve sinir uçlarındaki iletimi geçici olarak durduran tıbbi bir proteindir. Estetik amaçla yapıldığında, yüzdeki kırışıklıkları oluşturan kasların içine çok ince uçlu iğnelerle enjekte edilir. Bu madde, kasın kasılmasını engeller ve böylece deri üzerindeki kırışıklıklar açılır.
Burada kilit nokta şudur: Botoks, damar yoluyla kana karışan, tüm vücudu dolaşan veya mideye inerek sindirilen bir madde değildir. Lokal (bölgesel) bir işlemdir. Enjekte edildiği kas dokusunun içinde kalır ve sadece o bölgeyi etkiler. Dolayısıyla, bir gıda maddesi olmadığı gibi, vücuda enerji veren, susuzluğu gideren veya vitamin sağlayan bir takviye de değildir. Tıbbi olarak "beslenme" kategorisine girmez.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN İĞNE VE ESTETİK FETVASI
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, günümüz tıbbi gelişmelerini yakından takip ederek orucu bozan ve bozmayan halleri detaylıca sınıflandırmıştır. Kurulun genel kaidesi şudur: Oruç; yeme, içme ve cinsel ilişki ile bozulur. Vücuda iğne yoluyla yapılan enjeksiyonlarda ise ayrım şöyledir: Eğer yapılan iğne "keyif verici" veya "besleyici" (gıda takviyesi, vitamin, serum vb.) nitelikteyse orucu bozar. Ancak tedavi amaçlı yapılan, ağrı kesici, aşı, antibiyotik veya lokal anestezi gibi iğneler orucu bozmaz.
Botoks ve dolgu gibi işlemler, her ne kadar estetik amaçlı görünse de teknik olarak "besleyici olmayan enjeksiyonlar" sınıfına girer. Vücuda giren madde, kişiyi tok tutmaz veya enerji vermez. Bu nedenle Diyanet'in genel iğne fetvasına kıyasla, botoks yaptırmanın orucu bozmayacağı görüşü ağırlıktadır. Çünkü orucun bozulması için midenin gıda ile dolması veya vücudun besin alarak güçlenmesi gerekir. Botoks yaptıran bir kişi, işlemden sonra açlık veya susuzluk hissinin geçtiğini hissetmez.
ESTETİK KAYGI MI, TEDAVİ Mİ? NİYETİN ÖNEMİ
Botoks denilince akla ilk olarak güzellik ve gençleşme gelse de, bu işlem tıpta tedavi amacıyla da sıkça kullanılır. Özellikle kronik migren tedavisinde, aşırı terleme (hiperhidroz) rahatsızlığında ve diş sıkma (bruksizm) tedavisinde botoks etkili bir yöntemdir.
Eğer kişi, şiddetli migren ağrıları veya diş sıkma problemi nedeniyle oruçluyken botoks yaptırıyorsa, bu tamamen "tedavi amaçlı iğne" hükmündedir ve orucu bozmadığı konusunda alimler arasında neredeyse tam bir görüş birliği vardır. Ancak sadece kırışıklıkları gidermek gibi estetik bir kaygıyla yapılıyorsa, işlemin orucu bozup bozmadığı değil, "mekruh" (hoş görülmeyen) olup olmadığı tartışılabilir. Bazı İslam alimleri, Ramazan ayının maneviyatına odaklanılması gereken bir zaman dilimi olduğunu, bu sürede dünyevi süs ve estetik peşinde koşmanın orucun ruhuna (sevabına) zarar verebileceğini belirtirler. Ancak bu manevi bir yorumdur; fıkhi olarak orucun kaza edilmesini gerektirmez.