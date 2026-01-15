Botoks yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken botoks yaptırmak orucu bozar mı?

Ancak randevu günü gelip çattığında veya işlem koltuğuna oturulduğunda, oruçlu olan müminlerin içine bir kurt düşebilir. Cildin altına enjekte edilen bir sıvı söz konusudur ve "vücuda giren her şey orucu bozar" genel algısı, bu estetik müdahalenin ibadete zarar verip vermeyeceği konusunda ciddi tereddütler yaratır.

İğne ile yapılan işlemler, oruç fıkhında her zaman en çok kafa karıştıran konuların başında gelmiştir. Aşının, insülinin veya vitamin iğnesinin hükmü belliyken, estetik amaçlı yapılan dolgu ve botoks gibi uygulamalar, hem işlemin niteliği hem de amacı bakımından farklı soruları beraberinde getirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair yaklaşımı, işlemin "beslenme" amacı taşıyıp taşımadığına odaklanır. Ancak olayın bir de manevi boyutu vardır; oruçlu bir bedenin, dünyevi bir güzellik kaygısıyla iğne altına yatması ne kadar doğrudur? Botoksun migren tedavisinde kullanılması durumu değiştirir mi? Yüz kaslarını donduran bu sıvının mideyle bir bağlantısı var mıdır? Bu yazımızda, estetik müdahalelerin oruç üzerindeki etkisini, tıbbi ve dini gerekçeleriyle birlikte tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Aklınızdaki şüpheleri giderip bayrama hem ruhen hem bedenen hazır girmenizi sağlayacak rehberimiz için okumaya devam edin...

REKLAM BOTOKS NEDİR VE VÜCUDA NASIL ETKİ EDER? Dini hükmü netleştirmek için öncelikle botoksun tıbbi olarak ne olduğunu ve vücutta nereye ulaştığını anlamak gerekir. Botoks (Botulinum toksini), Clostridium botulinum adlı bir bakteriden elde edilen ve sinir uçlarındaki iletimi geçici olarak durduran tıbbi bir proteindir. Estetik amaçla yapıldığında, yüzdeki kırışıklıkları oluşturan kasların içine çok ince uçlu iğnelerle enjekte edilir. Bu madde, kasın kasılmasını engeller ve böylece deri üzerindeki kırışıklıklar açılır. Burada kilit nokta şudur: Botoks, damar yoluyla kana karışan, tüm vücudu dolaşan veya mideye inerek sindirilen bir madde değildir. Lokal (bölgesel) bir işlemdir. Enjekte edildiği kas dokusunun içinde kalır ve sadece o bölgeyi etkiler. Dolayısıyla, bir gıda maddesi olmadığı gibi, vücuda enerji veren, susuzluğu gideren veya vitamin sağlayan bir takviye de değildir. Tıbbi olarak "beslenme" kategorisine girmez. REKLAM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN İĞNE VE ESTETİK FETVASI Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, günümüz tıbbi gelişmelerini yakından takip ederek orucu bozan ve bozmayan halleri detaylıca sınıflandırmıştır. Kurulun genel kaidesi şudur: Oruç; yeme, içme ve cinsel ilişki ile bozulur. Vücuda iğne yoluyla yapılan enjeksiyonlarda ise ayrım şöyledir: Eğer yapılan iğne "keyif verici" veya "besleyici" (gıda takviyesi, vitamin, serum vb.) nitelikteyse orucu bozar. Ancak tedavi amaçlı yapılan, ağrı kesici, aşı, antibiyotik veya lokal anestezi gibi iğneler orucu bozmaz.