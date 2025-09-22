Botsvana, Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki başarıyı resmi tatille ödüllendirdi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Botsvana'da 29 Eylül tarihi resmi tatil ilan etti.

Botsvana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan atletlerin tarihi bir başarı elde ettiğini belirterek onları tebrik etti. Boko, atletlerin başarısının kendisini gururlandırdığını vurgulayarak "Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantılarına katılacağım, New York'ta kendimi çok gururlu hissediyorum. Herkese şunu söyleyeceğim: Botsvana'nın doğal elmasları sadece toprağın altında değil, aynı zamanda dünya şampiyonu sporcularımız! 30 Eylül bizim resmi bağımsızlık günümüz ve 29 Eylül ise resmi tatil ilan edildi. Pula!." ifadelerini kullandı.