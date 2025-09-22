Habertürk
        Botsvana, Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki başarıyı resmi tatille ödüllendirdi - Diğer Haberleri

        Botsvana, Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki başarıyı resmi tatille ödüllendirdi

        Botsvana hükümeti, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda elde edilen başarı nedeniyle 29 Eylül tarihini resmi tatil ilan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 16:14 Güncelleme: 22.09.2025 - 16:14
        Dünya şampiyonluğu geldi, resmi tatil ilan edildi!
        Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Botsvana'da 29 Eylül tarihi resmi tatil ilan etti.

        Botsvana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan atletlerin tarihi bir başarı elde ettiğini belirterek onları tebrik etti. Boko, atletlerin başarısının kendisini gururlandırdığını vurgulayarak "Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantılarına katılacağım, New York'ta kendimi çok gururlu hissediyorum. Herkese şunu söyleyeceğim: Botsvana'nın doğal elmasları sadece toprağın altında değil, aynı zamanda dünya şampiyonu sporcularımız! 30 Eylül bizim resmi bağımsızlık günümüz ve 29 Eylül ise resmi tatil ilan edildi. Pula!." ifadelerini kullandı.

        Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori ve Busang Collen Kebinatshipi'den oluşan Botsvana takımı, ABD'yi geride bırakarak 4x400 metre erkekler bayrak yarışında zafere ulaşmış ve bunu başaran ilk Afrika ülkesi olmuştu.

