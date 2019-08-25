Premier Lig'in üçüncü haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı Manchester City, Sergio Agüero (2) ve Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 kazandı. Bournemouth'un golü ise Harry Wilson'dan geldi.
Arjantinli yıldız Sergio Agüero kaydettiği 2 golle kariyerindeki 400. gole ulaştı.
Manchester City bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Bournemouth ise 4 puanda kaldı. Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City gelecek hafta sahasında Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak.
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