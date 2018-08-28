Bournemouth - Milton Keynes Dons rakamlar

İngiltere Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Bournemouth, 28 Ağustos 2018 Salı günü Milton Keynes Dons takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Bournemouth son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Milton Keynes Dons, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 522. İddaa'da Bournemouth kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Milton Keynes Dons kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Bournemouth önceki hafta Milton Keynes Dons mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Milton Keynes Dons ise Bournemouth maçında 1-1 berabere kaldı.
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