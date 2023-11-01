Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger: Aramızdaki rekabet kontrolden çıktı - Magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger: Aramızdaki rekabet kontrolden çıktı

        Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ile aralarındaki rekabete değindi. "Birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık" diyen Schwarzenegger, daha sonra nasıl yakın dost haline geldiklerini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1980'li ve 1990'lı yıllarda büyük bir rekabet vardı. Günümüzdeki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabetinin aynısı, o dönemlerde sinemada yaşanıyordu.
        Öyle ki sokakta oynayan çocukların bazısı 'Rambo', bazısı ise 'Terminatör' olurdu. "Kim daha güçlü?" tartışmalarının sonu gelmezdi.
        Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone...

        2

        "ARAMIZDAKİ REKABET KONTROLDEN ÇIKTI"

        Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ile aralarında yıllara dayanan rekabet hakkında açıklamalarda bulundu: Sinemada rakiptik ve rekabeti en uç noktaya taşıdık. En iyi vücuda sahip olmalıydık, filmlerimizde daha fazla insan öldürmeliydik ve en büyük silahlara sahip olmalıydık. Rekabet kontrolden çıktı ve birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık.

        3

        'Cehennem Melekleri' ve 'Kaçış Planı'nda Sylvester Stallone ile birlikte rol alan Arnold Schwarzenegger, daha sonra nasıl dost haline geldiklerini de açıkladı.

        4

        "ARTIK BİRBİRİMİZDEN AYRILAMAYIZ"

        Arnold Schwarzenegger, "İkimiz de Planet Hollywood'a yatırım yaptığımızda birlikte dünyanın dört bir yanına uçmaya başladık. O harika bir insan ve artık birbirimizden ayrılamayız" şeklinde konuştu.

        5

        "AYNI GALAKSİDE OLMAYA BİLE DAYANAMIYORDUK"

        Sylvester Stallone, yıllar önce yaptığı açıklamada Arnold Schwarzenegger ile birbirlerinden pek de hoşlanmadıklarını dile getirerek, "Aynı galakside olmaya bile dayanamıyorduk. Birbirimizden gerçekten ama gerçekten nefret ediyorduk" demişti.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Arnold Schwarzenegger
        #Sylvester Stallone
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki