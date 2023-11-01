Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger: Aramızdaki rekabet kontrolden çıktı - Magazin haberleri

Arnold Schwarzenegger: Aramızdaki rekabet kontrolden çıktı Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ile aralarındaki rekabete değindi. "Birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık" diyen Schwarzenegger, daha sonra nasıl yakın dost haline geldiklerini de açıkladı Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:58 facebook

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1980'li ve 1990'lı yıllarda büyük bir rekabet vardı. Günümüzdeki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabetinin aynısı, o dönemlerde sinemada yaşanıyordu.

Öyle ki sokakta oynayan çocukların bazısı 'Rambo', bazısı ise 'Terminatör' olurdu. "Kim daha güçlü?" tartışmalarının sonu gelmezdi.

Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone...

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"ARAMIZDAKİ REKABET KONTROLDEN ÇIKTI" Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ile aralarında yıllara dayanan rekabet hakkında açıklamalarda bulundu: Sinemada rakiptik ve rekabeti en uç noktaya taşıdık. En iyi vücuda sahip olmalıydık, filmlerimizde daha fazla insan öldürmeliydik ve en büyük silahlara sahip olmalıydık. Rekabet kontrolden çıktı ve birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık.