Refah Sınır Kapısı açıldı
Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan yabancı pasaportlular ve ağır yaralılar Mısır'a geçebilecek.
Giriş: 01.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:24
Refah Sınır Kapısı açıldı. Açıklamada açılan sınır kapısından yabancı pasaportlular ve ağır yaralıların Mısır'a geçebileceği belirtildi.
Ambulanslar da Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.
İsrail’in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledilecek.