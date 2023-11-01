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        Haberler Dünya Refah Sınır Kapısı son dakika açıldı: Gazze'deki ağır yaralı Filistinliler Mısır’a geçecek! - Güncel haberler

        Refah Sınır Kapısı açıldı

        Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan yabancı pasaportlular ve ağır yaralılar Mısır'a geçebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:24
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        Refah Sınır Kapısı açıldı
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        Refah Sınır Kapısı açıldı. Açıklamada açılan sınır kapısından yabancı pasaportlular ve ağır yaralıların Mısır'a geçebileceği belirtildi.

        Ambulanslar da Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.

        İsrail’in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledilecek.

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