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Haberler Yaşam Boya Lekesini Gideren Çözümler: Boya Lekesi Nasıl Çıkar?
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Boya lekesini gideren çözümler: Boya lekesi nasıl çıkar?

Bir nesneye ya da cisme renk verme amacıyla ya da koruma amaçlı olarak kullanılmakta olan kaplama yöntemine boyama ismi verilmektedir. Boyanın pek çok farklı malzemeye uygulanabilmekte olduğu bilinmektedir. Gündelik hayatın bir parçası haline gelmekte olan boyalar genellikle ev boyama ya da resim yapma gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.

Boya Lekesini Gideren Çözümler: Boya Lekesi Nasıl Çıkar?
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Boya Lekesi Çıkarma

Evin duvarlarını boyamaktayken ya da resim yapmaktayken oldukça keyifli bir zaman geçirilebilmektedir. Ancak bu süre içerisinde bazen farklı bir noktaya boya dökülmesine sebebiyet verilebilmektedir. Sıçradığı alanda ise hoş olmayan bir görünüm oluşturabilmektedir. Böyle durumlarda ise birçok kişi tarafından boya nedeni ile oluşacak olan lekenin nasıl çıkarılabileceği merak edilmektedir.

Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

Sıvı biçimdeki yüzeylere uygulanmakta olan boyalar çoğunlukla ince kaplamalardır. Günlük hayatın hemen her yerinde görmüş olunan farklı farklı renklerde bulunmakta olan boyalar güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Her ne kadar güzel görünümü ile ön plana çıksa da lekesi ile de oldukça can sıkıcı bir hale dönüştürülebilmektedir. Boya lekesi nasıl çıkar sorusuna şu şekilde cevap verilebilmektedir:

İlk olarak sadece lekeli olan tarafın temiz bir bez üzerine yatırılması gerekmektedir. Ardından lekesi olan bölgenin ters tarafına bir miktar sıvı deterjan uygulanması gerekmektedir. Daha sonrasında boya lekesi ıslak ise fazla bastırılmadan hafifçe ovulması önerilmektedir. Böylelikle lekenin gitmesine yardımcı olunmaktadır.

Kıyafetten Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

Kıyafete yanlışlık ile boya lekesi sürülmüş ise bu durum kişinin kendini rahatsız hissetmesine sebebiyet verebilmektedir. Burada yapılması gereken ilk işlem kıyafetin kullanılmadan bir örtünün üzerine serilmesidir. Ardından boyanın kuruduğu bölgenin nemlendirilmesi ve boyanın yumuşatılması gerekmektedir. Sonrasında ise boyanın bir eşyanın yardımı ile hafifçe kazınması gerekmektedir.

Kurumuş Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi ise kurumuş boya lekesi nasıl çıkar sorusudur. Halıya bulaşmış olan kurumuş boyanın çıkarılması için bölgenin ılık su ve sıvı deterjan ile yumuşatılması gerekmektedir. Daha sonra birkaç dakika beklemenin ardından bölgenin bir sünger yardımı ile temizlenmesi önerilmektedir. Deterjanlı olan suyun bölgeye iyice yedirilmesi için hafifçe ovalanması önerilmektedir.

Eldeki Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

Elde bulunan ve kurumuş olan boya lekesinin çıkarılması için ilk olarak tiner kullanımının ön plana çıkmakta olduğu görülmektedir. Tiner güçlü bir çözeltidir ve elde bulunan lekenin çıkmasına yardımcı olmaktadır. Çok zor olan boya lekelerini kolayca ortadan kaldırmaktadır. Kurumamış olan bir boya lekesi ise bez yardımı ile silinerek çıkarılabilmektedir. Bu işlemlerden sonra ellerin bol su ile yıkanması gerekmektedir. Ufak boya kalıntıları da bu şekilde detaylı bir yıkama ile birlikte giderilmektedir.

Pantolondan Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

Deterjanlı ılık bir su ile birlikte kıyafetin karıştırılması gerekmektedir. Bu su ile birlikte kıyafetten bulunmakta olan leke bir noktadan sonra giderilebilmektedir. Pantolondan boya lekesi nasıl çıkar sorusuna genellikle bu yöntem ile cevap verilmektedir. Bu yöntemin ardından bölgenin silinmesi ve makineye atılması gerekli görülmektedir. Daha sonrasında ise genellikle bölgede bulunmakta olan lekelerin giderilmekte olduğu görülmektedir. Böylelikle de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlanmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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