"Böyle anne olmaz olsun"

Bugünkü yayında en dikkat çeken gelişme, Ferhan’ın çocuklarını emanet ettiği bakıcının canlı yayına bağlanması oldu. Didem Arslan Yılmaz, özellikle küçük kızın sırtında görülen 7 morlukla ilgili Ferhan’a sorular yöneltti. Ferhan, morluklar için “doğum lekesi” açıklamasını yaptı. Ancak polis ifadesinde kızına “lavman yaptığını” söylemesi, çelişkileri daha da belirgin hale getirdi.

Stüdyoda gergin anlar yaşanırken Didem Arslan Yılmaz, Ferhan’ın ifadelerini hatırlatıp konuyu doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na taşıdı. Çocukların durumunun devlet tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Suriyeli bakıcı, yalnızca tek bir doğum lekesi gördüğünü, morluklara hiç rastlamadığını söyledi. Bu sözler aile bireylerini ve stüdyodaki herkesi daha da kızdırdı. Kayınvalide ve görümce Ferhan’a yüklenirken, Ferhan kendisini savunmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamayarak stüdyoyu terk etti.

Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü. İzleyiciler, “Çocukların güvenliği sağlansın, anneden alınsın” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Çocukların geleceği şimdilik merak konusu.