Boyun damarlarının ultrasonla incelenmesinin semptomlar ortaya çıkmadan önce bunama riskini belirlemek için kullanılabileceği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Londra Üniversitesi liderliğinde uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekip, 2002 yılında boyun damarları ultrasonla incelenen 3 bin 191 kişiyi takibe aldı.

Ultrason taraması sırasında daha güçlü atımların tespit edildiği hastalarda izleyen 10 yılda bilişsel gerilemeye yüzde 50 oranında daha fazla rastlandığı görüldü.

Bilim insanları, daha güçlü atımların beyindeki küçük damarlara zarar verebileceğine, beynin damar ağında yapısal değişikliklere ve çok küçük kanamalara neden olabileceğine dikkati çekti.

Yine 15 yıl içinde katılımcıların problem çözme ve hafızalarının incelendiği belirtildi.

Bilişsel gerileme, sıklıkla bunamanın ilk işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çalışmayla ilgili ayrıntıların Chicago’da AHA Bilimsel Oturumlar konferansında sunulduğu kaydedildi.

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