Boza nasıl yapılır?

Boza kış aylarında çok sevilerek içilen bir içecektir. Evde de yapılması çok kolay bir içecektir. Denemeniz tavsiye edilir.

Boza Malzemeleri:

1 çay bardağı pirinç,

500 gr. pilavlık bulgur,

1 çay bardağı mayalık boza (2 çay kaşığı kuru maya)

Su,

Şeker,

Boza Hazırlanması:

Bir kabın içerisinde bulgur ve pirinç iyice yıkanır. Daha sonra bulgur ve pirinç bir tencede iyice pişirilir. Bulgurlar erimelidir. Arada sıcak su ilave edilebilir. Piştikten sonra blenderden geçirilir ve tel süzgeçte ezilerek süzmesi sağlanır. İçine mayalık boza ilave edilerek koyu olursa inceltmesi için su ilave edilir. İçerisine şeker eklenerek karıştırılıp budolabında bekletilir. Servis için üzerine tarçın dökülür. Afiyet olsun!