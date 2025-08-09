Bozayı fotoğrafı için Moskova'dan Bitlis'e 3 bin kilometre yol yaptı

"İLK FIRSATTA BİR DAHA GELECEĞİM"

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’na herkesin ömründe bir kez gelmesi gerektiğini belirten Özfidan, “Türkiye’nin her karış toprağı altından daha değerli. Her parçası ayrı bir cennet, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı da öyle. Kesinlikle hayran kaldım ve bir daha, bir daha geleceğim.