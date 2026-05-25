Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bozkırın ortasındaki Nazar boncuğu: Gökpınar Gölü

        Bozkırın ortasındaki Nazar boncuğu

        Bozkırın ortasında, doğal turkuaz rengiyle nazar boncuğunu andıran Gökpınar gölü ziyaretçilerini mest ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 17:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkırın ortasındaki Nazar boncuğu

        Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz rengi ve berrak suyuyla “Anadolu’nun nazar boncuğu” olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, doğal güzelliğiyle dikkati çeken gölü görmek için farklı illerden Gürün’e geldi. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek vakit geçirdi.

        REKLAM

        İlk kez gölü gören bazı ziyaretçiler, suyun turkuaz rengi ve berraklığı karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, gölün fotoğraflardakinden daha etkileyici olduğunu ifade etti.

        İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1500 rakımda bulunan Gökpınar Gölü, yer altından kaynayarak çıkan suyla besleniyor. Kaya zemin üzerine çıkan suyun yüksek berraklığı sayesinde güneş ışınlarının yaklaşık 17 metre derinliğe kadar ulaştığı belirtiliyor. Bu özelliği nedeniyle “doğal akvaryum” olarak da adlandırılan gölde kırmızı benekli alabalıklar da yaşıyor.

        Güzelliğinin yanı sıra halk arasında anlatılan rivayetlerle de dikkati çeken gölle ilgili anlatımlardan birinde, bir çobanın rüyasında bulunduğu bölgeden ayrılması yönünde uyarıldığı, kısa süre sonra ise bölgede suyun kaynamaya başladığı aktarılıyor. Bir başka rivayette ise susuz kalan çobanın asasını yere vurmasının ardından suyun çıktığı ve zamanla gölün oluştuğu ifade ediliyor.

        Ziyaretçi sayısının her yıl arttığı Gökpınar Tabiat Parkı, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabiat parkı ilan edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Arda Güler sevgilisiyle tatilde
        Arda Güler sevgilisiyle tatilde
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi