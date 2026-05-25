Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz rengi ve berrak suyuyla “Anadolu’nun nazar boncuğu” olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, doğal güzelliğiyle dikkati çeken gölü görmek için farklı illerden Gürün’e geldi. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek vakit geçirdi.

İlk kez gölü gören bazı ziyaretçiler, suyun turkuaz rengi ve berraklığı karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, gölün fotoğraflardakinden daha etkileyici olduğunu ifade etti.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1500 rakımda bulunan Gökpınar Gölü, yer altından kaynayarak çıkan suyla besleniyor. Kaya zemin üzerine çıkan suyun yüksek berraklığı sayesinde güneş ışınlarının yaklaşık 17 metre derinliğe kadar ulaştığı belirtiliyor. Bu özelliği nedeniyle “doğal akvaryum” olarak da adlandırılan gölde kırmızı benekli alabalıklar da yaşıyor.

Güzelliğinin yanı sıra halk arasında anlatılan rivayetlerle de dikkati çeken gölle ilgili anlatımlardan birinde, bir çobanın rüyasında bulunduğu bölgeden ayrılması yönünde uyarıldığı, kısa süre sonra ise bölgede suyun kaynamaya başladığı aktarılıyor. Bir başka rivayette ise susuz kalan çobanın asasını yere vurmasının ardından suyun çıktığı ve zamanla gölün oluştuğu ifade ediliyor.

Ziyaretçi sayısının her yıl arttığı Gökpınar Tabiat Parkı, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabiat parkı ilan edilmişti.