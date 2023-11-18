Brad Pitt'e bir darbe de kızı Zahara'dan geldi

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Angelina Jolie'nin kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Zahara; Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

Fotoğraflar: Avalon, AP, Instagram