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        Haberler Dünyadan Brad Pitt'ten genç oyunculara tavsiye: Süper kahraman filmi yapmayın - magazin haberleri

        Brad Pitt'ten genç oyunculara tavsiye: Süper kahraman filmi yapmayın

        Kariyeri boyunca süper kahraman rollerinden kaçınan Brad Pitt, genç oyunculara, Hollywood'da başarılı olmak için süper kahraman filmi yapmak zorunda olmadıklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:04
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        "Süper kahraman filmi yapmayın"
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        Brad Pitt, genç oyuncuların Hollywood'da başarılı olmak için süper kahraman filmlerine sarılmaları gerektiğini düşünmüyor. Kariyeri boyunca süper kahraman rollerinden kaçınan 61 yaşındaki Oscar'lı yıldız, genç oyunculara tavsiyeler verdi.

        Travis Kelce ve Jason Kelce'nin sunduğu 'New Heights' adlı podcast yayınına katılan Pitt, "Yeni neslin neyle geldiğini izlemeyi seviyorum" dedi.

        "Yeni neslin neyle karşı karşıya olduğunu ve bunun üstesinden nasıl geldiğini görmek hoşuma gidiyor" diyen ünlü oyuncu, "Daha çok keyif alıyorlar. Biz daha gergindik ve oyunculukla ilgili olmak zorundaydık... Yani, sattın mı, satmadın mı diye bakıyorduk. Ama şimdi, 'Birçok farklı alanda sanatçı olabiliriz, o yüzden yapalım ve keyfini çıkaralım' diye düşünüyorlar" ifadesini kullandı.

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        Pitt, sözlerine şöyle devam etti:

        Ama onlar da 'Bir film serisine sahip olmalısın' veya 'Bir süper kahraman filmin olmalı' gibi düşüncelere takılıyorlar. Ama ben sürekli 'Yapma! Yapma! Ölecekler' diyorum.

        Pitt, 'Deadpool 2'de küçük bir rol almış olsa da, hiçbir zaman bir süper kahraman filminde oynamadı. Ünlü oyuncunun yer aldığı tek seri film, 'Ocean's Eleven' oldu.

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        #Brad Pitt
        #sinema
        #süper kahraman
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