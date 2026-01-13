Habertürk
        Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in yüzü gülüyor - magazin haberleri

        Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in yüzü gülüyor

        İki yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan ünlü model Gigi Hadid ile Hollywood yıldızı Bradley Cooper, mutlulukların her fırsatta gözler önüne seriyor

        Giriş: 13.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:22
        Âşıklar hep mutlu çok mutlu
        Bradley Cooper ile Gigi Hadid, mutlu ilişkilerini sürdürüyor. Çift, arkadaşlarıyla Santa Monica'da akşam yemeğin sonrasında görüntülendi.

        51 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile 30 yaşındaki süper model sevgilisi Gigi Hadid, restoran çıkışında görüntülendiklerinde, her zaman olduğu gibi güler yüzleriyle dikkat çekti.

        Bradley Cooper ile Gigi Hadid, 2023 sonbaharından bu yana birliktelik yaşıyor.

        Her zaman sarı saçlarıyla görülen Gigi Hadid'in saçlarını kahverengiye boyatması dikkat çekti.

        Bradley Cooper, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, hakkında bir süredir ortaya atılan estetik yaptırdığı iddialarını yalanlamıştı.

        Eski sevgilisi Rus model Irina Shayk ile birlikteliğinden 8 yaşında Lea adında bir kızı olan Cooper ve eski sevgilisi Zayn Malik'ten 5 yaşında Khai adında bir kızı olan Hadid'in, 2026 yılı içinde evlenecekleri konuşuluyor.

        #Bradley Cooper
        #Gigi Hadid
        #ilişki
