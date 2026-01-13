Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in yüzü gülüyor

Bradley Cooper ile Gigi Hadid, mutlu ilişkilerini sürdürüyor. Çift, arkadaşlarıyla Santa Monica'da akşam yemeğin sonrasında görüntülendi.

51 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile 30 yaşındaki süper model sevgilisi Gigi Hadid, restoran çıkışında görüntülendiklerinde, her zaman olduğu gibi güler yüzleriyle dikkat çekti.

Bradley Cooper ile Gigi Hadid, 2023 sonbaharından bu yana birliktelik yaşıyor.

Her zaman sarı saçlarıyla görülen Gigi Hadid'in saçlarını kahverengiye boyatması dikkat çekti.

Bradley Cooper, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, hakkında bir süredir ortaya atılan estetik yaptırdığı iddialarını yalanlamıştı.

Eski sevgilisi Rus model Irina Shayk ile birlikteliğinden 8 yaşında Lea adında bir kızı olan Cooper ve eski sevgilisi Zayn Malik'ten 5 yaşında Khai adında bir kızı olan Hadid'in, 2026 yılı içinde evlenecekleri konuşuluyor.