Brann-Fenerbahçe maçı yayın bilgisi: Brann-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Avrupa futbolunun enerjisi bu hafta Brann–Fenerbahçe karşılaşmasıyla zirveye taşınıyor. Sarı-lacivertliler, hem savunmada disiplinli hem de hücumda dengeli bir oyun planıyla Norveç temsilcisi karşısında avantaj yakalamayı hedefliyor. Ferencvaros beraberliğinin ardından puanını 8'e yükselten Fenerbahçe'de gözler şimdi kritik deplasman maçının günü, saati ve ekran bilgisine çevrildi. Taraftarlar ayrıca En Nesyri'nin karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini de merak ediyor. İşte detaylar...

Habertürk Giriş: 10.12.2025 - 22:07 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:07 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL