Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Brann-Fenerbahçe maçı yayın bilgisi: Brann-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Brann-Fenerbahçe maçı yayın bilgisi: Brann-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

        Avrupa futbolunun enerjisi bu hafta Brann–Fenerbahçe karşılaşmasıyla zirveye taşınıyor. Sarı-lacivertliler, hem savunmada disiplinli hem de hücumda dengeli bir oyun planıyla Norveç temsilcisi karşısında avantaj yakalamayı hedefliyor. Ferencvaros beraberliğinin ardından puanını 8'e yükselten Fenerbahçe'de gözler şimdi kritik deplasman maçının günü, saati ve ekran bilgisine çevrildi. Taraftarlar ayrıca En Nesyri'nin karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini de merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 22:07 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brann-Fenerbahçe maçı yayın bilgisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son haftasında nefesler Brann–Fenerbahçe mücadelesi için tutuldu. Zorlu Norveç deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, gruptaki son 90 dakikada skor üstünlüğü yakalamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ferencvaros ile 1-1 biten maçın ardından gözler hem maçın yayın bilgilerine hem de teknik heyetin En Nesyri kararına çevrildi. Futbolseverler, "Brann–Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe - Brann maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

        REKLAM

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!