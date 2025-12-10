Brann-Fenerbahçe maçı yayın bilgisi: Brann-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Avrupa futbolunun enerjisi bu hafta Brann–Fenerbahçe karşılaşmasıyla zirveye taşınıyor. Sarı-lacivertliler, hem savunmada disiplinli hem de hücumda dengeli bir oyun planıyla Norveç temsilcisi karşısında avantaj yakalamayı hedefliyor. Ferencvaros beraberliğinin ardından puanını 8'e yükselten Fenerbahçe'de gözler şimdi kritik deplasman maçının günü, saati ve ekran bilgisine çevrildi. Taraftarlar ayrıca En Nesyri'nin karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini de merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son haftasında nefesler Brann–Fenerbahçe mücadelesi için tutuldu. Zorlu Norveç deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, gruptaki son 90 dakikada skor üstünlüğü yakalamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ferencvaros ile 1-1 biten maçın ardından gözler hem maçın yayın bilgilerine hem de teknik heyetin En Nesyri kararına çevrildi. Futbolseverler, "Brann–Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Brann maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe