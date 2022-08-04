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Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Turuncu-lacivertliler, 38'de Aleksic ile ik yarıyı önde kapatırken 52'de Deniz Türüç farkı ikiye çıkardı: 0-2.
63'te Einarsson farkı bire indirse de 90+2'de Aleksic skoru belirledi: 1-3.
Başakşehir, 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajı yakaladı.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
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