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Brent petrol 43 doları aştı

Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 43,17 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 43,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,78 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artarak 539,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ticari ham petrol stoklarının artması, ülkede petrol tüketiminin yılın üçüncü çeyreğinde zayıf kalacağı beklentisini güçlendirirken, fiyatlara da olumsuz yansıyor.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ABD başta olmak üzere dünya genelinde artan vaka sayıları, küresel petrol talebinin bu yıl düşük kalma riskini beraberinde getirirken, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,27 ile 43,40 dolar aralığının direnç, 43,14 ile 43,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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