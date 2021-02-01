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HaberlerEnerjiAkaryakıtBrent petrolün varili 55,37 dolar
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Brent petrolün varili 55.37 dolar

Cuma günü 56,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalışla 55,37 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 55,37 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,37 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 56,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalışla 55,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın gönüllü 1 milyon varil petrol üretim kısıntısını uygulamaya başlayacak olmasıyla az da olsa destek buldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ocak'taki toplantısında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üye ülkelerin ekonomilerini ve enerji piyasalarını desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve martta gönüllü olarak üretimde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Ancak, dünya genelinde artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayıları fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 milyon 338 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 74 milyon 938 bini geçti. Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 671 bini, Hindistan'da 10 milyon 752 bini, Brezilya'da 9 milyon 184 bini ve Rusya'da 3 milyon 850 bini aştı.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının ocak ayını varil başına 50-55 dolar aralığında tamamladığını ve hala ikinci dalga salgın dolayısıyla uzatılan kısıtlamalar nedeniyle düşen petrol talebinin gölgesinde hareket ettiğini ifade etti.

Hali hazırda düşük seyreden petrol fiyatlarının mevcut seviyesini en azından 2021'in ilk döneminde de koruyacağını kaydeden Chalhoub, "Yatırımcılar OPEC+ ülkelerinin şubat ayında atacağı adımlarla Şubat ve Mart ayındaki Suudi Arabistan'ın ek kesintisinin etkilerini izliyor olacak. Ancak, sonuçta talepteki düşük seviyeler devam ettiği sürece, ciddi bir kesinti veya beklenmeyen durum da yaşanmazsa, fiyatlardaki mevcut seviyeler devam edecektir." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 55,55 ile 55,61 dolar aralığının direnç, 55,33 ile 55,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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