Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 57,22 dolar

Dün 56,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 57,22 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 57,22 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 57,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün petrole yönelik talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,8 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler de fiyatların yükselişini destekledi.

Geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü veren Biden'ın yarın söz konusu pakete ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

Petrol fiyatları, özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmasına rağmen aşı çalışmalarındaki olumlu hava sayesinde salgın öncesi seviyelere dönüş sinyali veriyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) dün, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için başvuruyu aldıklarını ve aşıya ilişkin değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini açıkladı. AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen üçüncü aşı olacak.

Brent petrolde teknik olarak 57,33 ile 57,45 dolar aralığının direnç, 57,21 ile 57,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorine yapılan zam fiyatlara yansımayacak
ENERJİAkaryakıtta ÖTV düzenlemesi
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 21 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
ENERJİABD'den yola çıktı! 21 Ocak'ta Türkiye'de
Son dakika haberler: Yeni gaz rezervinde geri sayım başladı - Haberler
ENERJİYeni gaz rezervinde geri sayım
Fiyat ve süre aynı anda yarışacak! Döviz yerine TL
ENERJİGüneşte yeni modelle ihale
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 42,4'e ulaştı
ENERJİYenilenebilirde pay yüzde 42.4'e ulaştı
Brent petrolün varili 55,83 dolar
ENERJİBrent petrol 56 dolar sınırında
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart'ta alınacak
ENERJİİşte mini güneş YEKA'da başvuru tarihi
Akkuyu NGS'den açıklama
ENERJİAkkuyu NGS'den açıklama
360 milyon TL'lik tasarruf sağladı
ENERJİ360 milyon TL'lik tasarruf sağladı
Brent petrolün varili 55,13 dolar
ENERJİBrent petrol haftaya düşüşle başladı