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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 61,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,25 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin petrol talebi üzerinde oluşturduğu endişe nedeniyle yüzde 5,93 değer kaybederken, WTI ham petrolü ise yüzde 6,16 ile sert bir düşüş kaydetti.

Uzmanlar, yatırımcıların düşük petrol fiyatlarından yararlanmak amacıyla alım yapmaya başlamasının fiyatlarda bir miktar yükseliş sağladığını kaydetti. Ancak Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve üçüncü dalga endişeleri başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, petrol talebindeki toparlanmaya ilişkin beklentileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok ülkede Kovid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde aşı temini konusunda yaşanan sıkıntılar petrol piyasalarındaki tedirginliği artırıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina dün Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı sözleşmelerindeki taahhütlerini önemli ölçüde karşıladığını ancak AstraZeneca ile ise sözleşmeye ilişkin "ciddi sorun" yaşadıklarını ifade etti.

Gallina, AstraZeneca aşısının daha uygun fiyatlı olduğu, daha kolay nakliye edildiği ve yılın ilk yarısında yüksek sayılarda tedarik sağlanacağı için tercih edildiğini belirterek, henüz AstraZeneca'nın taahhüt ettiği aşı miktarının dörtte birini bile alamadıklarını söyledi.

ABD Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu'nun dün Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD'de yürütülen deney sonuçlarının, "zaman aşımına uğramış bilgiye" dayanıyor olabileceğini açıklaması ise söz konusu aşıya yönelik yeni bir tartışmayı daha gündeme getirdi.

ABD'DE PETROL STOKLARINDA ARTIŞ TAHMİNİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ticari ham petrol stoklarında yaşanan artışın, talebin düşüşe geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatlardaki yatay seyri destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklentinin aksine 2 milyon 927 bin varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 63,31 ile 67,34 dolar aralığının direnç, 59,28 ile 55,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.