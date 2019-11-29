Brent petrolün varili 63,02 dolar

"40 yıldır böyle bir şey görmedim"

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Dün 63,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 63,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek bakanlar toplantısına odaklandı.

OPEC üyesi ve Rusya'nın da dahil olduğu müttefik petrol üreticisi ülkelerin, ham petrol üretim miktarlarında daha büyük kesinti yapması beklenmezken, Aralık 2018'de yapılan üretim kesintisi anlaşmasını 2020'nin ortasına kadar uzatarak petrol fiyatlarını desteklemesi öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,06 ile 63,11 dolar aralığının direnç, 62,93 ile 62,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.