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Brent petrolün varili 66,20 dolar

Dün 68,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 66,20 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 66,20 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 66,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın neden olduğu sıkı tedbirlerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişesi etkili oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 23 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı ise 182 bin 553'e yükseldi.

ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ikinci ülke olan Hindistan'da vakalar, şubattan itibaren hızla yükselerek, çok büyük bir dalga meydana getirdi.

Büyük bir kısmında karantina tedbirlerinin uygulandığı Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan ülkede, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Hastanelerdeki oksijen tüpü ve yatak yetersizliği nedeniyle bir krizle karşı karşıya kalan Hindistan için uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

ABD STOKLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış olduğu öngörüsü de fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 436 bin varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 860 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda artışa işaret ederse petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,43 ile 67,04 dolar aralığının direnç, 65,82 ile 65,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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