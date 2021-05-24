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Brent petrolün varili 67,09 dolar

Cuma günü 67,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 67,09 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 67,09 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 67,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, İran ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinin sekteye uğrama ihtimali etkili oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan'da başlayan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD'nin yaptırımları kaldırarak, anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin bu hafta da sürmesi bekleniyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'daki nükleer tesislerin faaliyetlerini içeren görüntülere ulaşma hakkını yitirdiğini açıklaması, görüşmelerde muhtemel bir anlaşmazlığa işaret ederek, arz endişeleriyle geçen hafta düşüş kaydeden petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi.

Yaptırımların kaldırılması için verilen sürenin dün dolduğunu hatırlatan Kalibaf, "Yaptırımların kaldırılmaması durumunda görüntülerin silineceğine dair 3 aylık süre dün sona erdi. UAEA, nükleer faaliyetlerimizle ilgili görüntülere ulaşma hakkına sahip değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, sanayi alanındaki ilerlemeyle ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini kaydetti.

Washington yönetiminin, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar ise yaptırımların geri kaldırılacağı beklentisiyle İran'ın petrol üretimini son aylarda artırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,28 ile 67,57 dolar aralığının direnç, 66,59 ile 66,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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