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Brent petrolün varili 67,78 dolar

Cuma günü 68,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 67,78 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 67,78 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 67,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,65 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağı endişeleri etkili oldu.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken, 208 bin 330 kişi hayatını kaybetti. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Dünyada ABD'den sonra Kovid-19 kaynaklı ölümün en fazla görüldüğü Brezilya'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede ölü sayısı 401 bin 186'ya, vaka sayısı 14 milyon 590 bin 678'e yükseldi.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de ekonomik toparlanmaya dair işaretler ve petrol talebine ilişkin iyimser beklentiler fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 6,1 büyümesi öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD'deki büyük şehirlerin tamamen yeniden açılması planlanırken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgın kısıtlamalarını 1 Temmuz'a kadar kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çin'de ise yarın itibarıyla başlayacak bir haftalık tatilde seyahat edenlerin sayısının rekor seviyelere çıkması ve yakıt talebinde artış yaşanması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,84 ile 68,06 dolar aralığının direnç, 67,62 ile 67,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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