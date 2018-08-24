Brest - Le Havre rakamlar

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Brest, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Le Havre takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 4 puanlı Brest 13. sırada bulunuyor, Le Havre 6 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Brest, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Le Havre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 183 kodlu maçı oynayanlar; Brest galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.60, Le Havre galibiyet oranı 2.90. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Brest önceki hafta Lorient mücadelesinde 4-2 yenildi.

Le Havre, Gazelec Ajaccio karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Brest, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Le Havre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Le Havre, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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