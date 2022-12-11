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Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da, teknik direktör Tite istifa etti. İstifanın ardından ise yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da adaylar arasında olduğu söyleniyor. İşte detaylar...

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  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, sürpriz sonuçlar da gelmeye devam ediyor.
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan'a elendi. Mağlubiyetin ardından ise Brezilya Teknik Direktörü Tite istifa etti. 
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    Yeni teknik direktör adayları konuşulurken, Globo'da yer alan habere göre adaylardan biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus.
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    Brezilya'da yeni teknik direktörlük için Portekizli 3 hocanın listede olduğu ve bu isimlerin Jorge Jesus ile birlikte, Palmeiras'ta çalışan Abel Ferreira ve Botafogo'da görev yapan Luis Castro olduğu belirtildi.
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    Brezilya'nın, Tite'nin sözleşmesinin 31 Aralık 2022'de resmen bitmesinin ardından yeni teknik direktör için harekete geçeceği ifade edildi.
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    Adı geçen 3 ismin Brezilya'da sergiledikleri performanslar nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldıkları ifade edildi.
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    'HAYAL' GUARDIOLA

    Brezilya'nın büyük hayalinin, takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek olduğu ancak İspanyol hocanın mali şartları ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatması sonrası bu imzanın çok uzak bir ihtimal olduğu aktarıldı.
  • Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus!

    Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Jorge Jesus, sarı-lacivertli takıma 1 yıllık imza atmıştı. Portekizli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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