'HAYAL' GUARDIOLA

Brezilya'nın büyük hayalinin, takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek olduğu ancak İspanyol hocanın mali şartları ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatması sonrası bu imzanın çok uzak bir ihtimal olduğu aktarıldı.