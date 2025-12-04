Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Brezilya'da Flamengo şampiyonluğunu ilan etti! - Futbol Haberleri

        Brezilya'da Flamengo şampiyonluğunu ilan etti!

        Brezilya Serie A'da Ceara'yı 1-0 mağlup eden Flamengo, şampiyonluğunu resmen ilan etti. Kırmızı-Siyahlılar'a şampiyonluğu getiren golü 37. dakikada Samuel Lino attı. Flamengo böylece Brezilya'da 9. şampiyonluğunu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brezilya'da şampiyon Flamengo!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brezilya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Flamengo, sahasında Ceara'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

        Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanan 37. hafta maçının tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'dan geldi.

        Flamengo, bu sonuçla ligin sona ermesine 1 hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

        Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Brasileirao (Brezilya Lig Şampiyonluğu) ile Libertadores Kupası, Brezilya Süper Kupası, Carioca Şampiyonası (Rio de Janeiro Eyalet Şampiyonası) ve Copa do Brasil (Brezilya Kupası) kupalarını da müzesine götürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin