Brezilya'da Flamengo şampiyonluğunu ilan etti! Brezilya Serie A'da Ceara'yı 1-0 mağlup eden Flamengo, şampiyonluğunu resmen ilan etti. Kırmızı-Siyahlılar'a şampiyonluğu getiren golü 37. dakikada Samuel Lino attı. Flamengo böylece Brezilya'da 9. şampiyonluğunu elde etti.

