Brezilya'da X platformu yeniden erişime açılıyor

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.

YASAL TEMSİLCİ ANLAŞMAZLIĞI

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.