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        Haberler Dünya Avrupa Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in işgalini Hitler'e benzetti

        Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in işgalini Hitler'e benzetti

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti. İsrail Başbakanı Netanyahu bu sözlere tepki verdi ve "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:40
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        İsrail'in işgalini Hitler'e benzetti
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        Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

        Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

        "KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

        İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzetmesine tepki göstererek, "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi.

        Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve ürkütücü” olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürdü.

        Netanyahu ayrıca, “İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını” da iddia etti.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin “yarın kınama için çağrılacağını” belirtti.

        Katz, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve sert” olduğunu savundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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