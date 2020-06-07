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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına karşı sergilediği tutum nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Brezilya hükümeti eleştirilerin ardından yeni bir karar aldı. Brezilya Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde yer alan koronavirüs verilerini kaldırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, artık yalnızca son 24 saat içerisindeki vaka ve ölümlere ilişkin verilerin paylaşılacağı ve salgına ilişkin toplam verilerin yayınlanmayacağı ifade edildi.

ABD’den sonra dünyada en çok vaka görülen ülke olan Brezilya’da şu ana kadar 676 bin 494 vaka tespit edilirken 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak yeterli sayıda test yapılmaması nedeniyle Brezilya’daki rakamların çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) karantina önerilerine karşı çıkıyor. Bolsonaro Cuma günü yaptığı açıklamada, ideolojik taraf olmakla suçladığı DSÖ’den ülkesinin çekilebileceğini söylemişti.