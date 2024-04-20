Yüksekova, sürü halindeki yılanlarıyla Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesi, sürü halinde güneşlenen yılanlarıyla Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde yılanlar görülüyor.
Bölge, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.
Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi konusunda çağrıda bulundu.
Geçirgen şöyle devam etti:
"Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan Yılan Pınarı'ndayız. Her sene nisan ayının ortalarında ve mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor.
Burası Brezilya'nın Yılan Adası'na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar.
İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik. Aslında burada muazzam bir manzara var.