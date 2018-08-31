Brezilya'da kızamık salgını nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yıl başından bu yana bin 500 kişinin kızamık hastalığına yakalandığı, şu ana kadar 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlık, geçen hafta salgını önlemek için başlattığı 1-5 yaş arası çocukların aşı olmasını öngören programa katılımın düşük kaldığı, 4,1 milyon çocuğun aşısının yapılamadığını duyurmuştu.

Salgının, en çok Venezuela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde görüldüğü belirtiliyor.

Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, bir milyondan fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.

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