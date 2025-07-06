BRICS ülkeleri, Gazzede koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısında bulundu

Bildiride, 13 Haziran 2025'ten bu yana İran'a yönelik "askeri saldırıların kınandığı", bunların uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiği vurgulanarak, Orta Doğu'da güvenlik riskinin artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

SUDAN VE HAİTİ'DEKİ DURUM

Sudan'da yaşanan insani krizden derin endişe duyulduğu aktarılan bildiride, bölgede derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Sudan halkı için sürekli, acil ve kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı.

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Haiti'deki insani ve ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ifade edilen bildiride, ülkedeki insani krizin ancak uluslararası toplumun desteğiyle çözülebileceği kaydedildi.

Bildiride, çetelerin ortadan kaldırılması, ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadeli kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi talep edildi.

RİO DE JANEİRO'DA BRICS ZİRVESİ

17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.