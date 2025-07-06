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        Haberler Dünya BRICS ülkeleri, Gazzede koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısında bulundu | Dış Haberler

        BRICS ülkeleri, Gazzede koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısında bulundu

        BRICS liderleri, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi ve Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:27
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        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze'de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
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        Bildiride, 13 Haziran 2025'ten bu yana İran'a yönelik "askeri saldırıların kınandığı", bunların uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiği vurgulanarak, Orta Doğu'da güvenlik riskinin artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

        SUDAN VE HAİTİ'DEKİ DURUM

        Sudan'da yaşanan insani krizden derin endişe duyulduğu aktarılan bildiride, bölgede derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

        Bildiride, Sudan halkı için sürekli, acil ve kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı.

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        Haiti'deki insani ve ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ifade edilen bildiride, ülkedeki insani krizin ancak uluslararası toplumun desteğiyle çözülebileceği kaydedildi.

        Bildiride, çetelerin ortadan kaldırılması, ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadeli kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi talep edildi.

        RİO DE JANEİRO'DA BRICS ZİRVESİ

        17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

        Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.

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