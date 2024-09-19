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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton: 3 - Wolverhampton: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brighton: 3 - Wolverhampton: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Brighton, sahasında Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Brighton'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 82. oyuna girdi ve 85. dakikada fileleri havalandırarak galibiyette rol oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 00:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:10
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        İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'ndaki maçı Brighton 3-2'lik skorla kazandı.

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        Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Wolves'in golleri 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90. dakikada Thomas Doyle'den geldi.

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        Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 82'de oyuna girdi ve 85'te fileleri havalandırmayı başardı.

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        Bu sonucun ardından Brighton, Lig Kupası'nda tur atladı. Wolves, turnuvaya veda etti.

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