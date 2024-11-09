Brighton - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de büyük sürpriz... Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, 11. hafta maçında evinde Manchester City'yi 2-1'lik skola devirdi.

Manchester City, ilk yarıyı Erling Haaland'ın 23. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatsa da 78'de Joao Pedro ve 83'te Matthew O'Riley'nin gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan ikinci sıradaki City, 23 puanda kaldı. Puanını 19'a çıkaran Brighton ise maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.