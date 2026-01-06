Brigitte Macron'a 'Trans' diyen 10 kişi, siber zorbalıktan suçlu bulundu

10 kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a yönelik siber zorbalıktan suçlu bulundu. Paris mahkemesi, sanıkların, Fransa First Lady'sinin trans bir kadın ve pedofil olduğunu öne sürdüğü aşağılayıcı yorumlar yaptıklarını tespit etti. Sanıklar, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu yönünde yanlış iddialar içeren yorumları, internet üzerinden paylaşmakla suçlandı.

Sanıkların ayrıca, Brigitte Macron ile Emmanuel Macron çifti arasındaki 24 yaş fark nedeniyle Fransa'nın first ladysi için Brigitte Macron için 'Pedofil' dedikleri bildirildi. 72 yaşındaki Brigitte Macron, 48 yaşındaki Emmanuel Macron'un lise öğretmeniydi. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan iki günlük duruşmada, sanıklardan bazıları, yorumlarının mizah amaçlı olduğunu iddia etmişti.

Sanıklardan biri 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, 8 sanığa şartlı hapis cezası (koşullu salıverilme) verildi. Hapis cezası almayan ve diğer sanıklarla birlikte siber zorbalık farkındalık eğitimine katılacak olan bir sanığın, duruşma sırasında özür dilediği bildirildi.

10 sanığın tamamı, Brigitte Macron'a manevi tazminat olarak toplam 10 bin Euro ödeyecek.