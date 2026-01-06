Habertürk
        Brigitte Macron'a 'Trans' diyen 10 kişi, siber zorbalıktan suçlu bulundu

        Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron'un cinsiyetiyle ilgili internetten aşağılayıcı yorumlar yaydıkları tespit edilen 10 kişi suçlu bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:36
        First Lady affetmedi
        10 kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a yönelik siber zorbalıktan suçlu bulundu. Paris mahkemesi, sanıkların, Fransa First Lady'sinin trans bir kadın ve pedofil olduğunu öne sürdüğü aşağılayıcı yorumlar yaptıklarını tespit etti. Sanıklar, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu yönünde yanlış iddialar içeren yorumları, internet üzerinden paylaşmakla suçlandı.

        Sanıkların ayrıca, Brigitte Macron ile Emmanuel Macron çifti arasındaki 24 yaş fark nedeniyle Fransa'nın first ladysi için Brigitte Macron için 'Pedofil' dedikleri bildirildi. 72 yaşındaki Brigitte Macron, 48 yaşındaki Emmanuel Macron'un lise öğretmeniydi. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan iki günlük duruşmada, sanıklardan bazıları, yorumlarının mizah amaçlı olduğunu iddia etmişti.

        Sanıklardan biri 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, 8 sanığa şartlı hapis cezası (koşullu salıverilme) verildi. Hapis cezası almayan ve diğer sanıklarla birlikte siber zorbalık farkındalık eğitimine katılacak olan bir sanığın, duruşma sırasında özür dilediği bildirildi.

        10 sanığın tamamı, Brigitte Macron'a manevi tazminat olarak toplam 10 bin Euro ödeyecek.

        FIRST LADY'NİN İLK DAVASI DEĞİL

        Brigitte Macron ile Emmanuel Macron'un First Lady'nin cinsiyeti hakkında yanlış iddialarda bulunduğunu söyledikleri yorumcu Candace Owens'a karşı açtıkları dava, temmuz ayında başladı ve halen devam ediyor.

        Candace Owens
        Candace Owens

        Macron çifti, ABD'li muhafazakar sosyal medya fenomeni Owens'ın "Tuhaf, iftira niteliğinde ve gerçek dışı kurgular" yaydığını öne sürdü.

        Candace Owens, Mart 2024'te Brigitte Macron'un aslen bir erkek olduğuna tüm profesyonel itibarı üzerine iddiaya gireceğini belirtmişti. İddialarını popüler podcast'inde ve sosyal medya kanallarında düzenli olarak tekrarlamıştı.

        İnternette yıllardır dolaşan komplo teorisine göre, Brigitte Macron, erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğdu. Bu isim aslında erkek kardeşine ait.

        Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna dair iddialar yüzünden daha önce de iftira davası açmıştı. First Lady, 2021'de internette yayılan 'Trans birey' iddialarını ortaya atan iki kadın YouTube yayıncısı Amandine Roy ve Natacha Rey'i dava etmişti. Alt mahkeme, her iki kadının da Macron ve kardeşine tazminat ödemesine hükmetmiş ancak bu dava, Paris'teki temyiz mahkemesinin kararı bozmasının ardından geçen yıl tekrar gündeme gelmişti.

        #Emmanuel Macron
        #Brigitte Macron
        #trans
        #siber zorbalık
        #dava
