Sabancı Holding ve Bridgestone iştiraki lastik üreticisi Brisa, 2018 yılına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde yılsonu net satış gelirlerinin yüzde 31 oranında artışla 2 milyar 999 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

2018'de yurtdışı satışlarında 2017 yılına kıyasla adetsel olarak yüzde 15 artış kaydeden Brisa, ihracatını da yüzde 26 oranında artışla 231 milyon dolara çıkardı.

YURTİÇİ NET SATIŞLARI YÜZDE 19 ARTTI

Brisa 2018 yılında yurtiçi net satışlarında da yüzde 19 artış kaydetti. Şirketin toplam cirosunda görülen performans, FAVÖK seviyesinde de devam ederek geçen seneye göre yüzde 53 artış ile 497 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşıldı.

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, "Nakit ve bilanço yönetimine ağırlık verdik. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik stratejimiz, işletme sermayemizle ilgili aldığımız aksiyonlar ve ihracat odağımız büyüme stratejimize destek veren öğeler oldular" dedi.