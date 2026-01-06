Britanya'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi

Britanya Meteoroloji Ofisi'nin bir süredir kar ve buzlanma uyarısı yaptığı İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da soğuk hava şartları nedeniyle ülke genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA'nın haberine göre; ülkenin önemli ulaşım merkezlerinden Liverpool John Lennon Havalimanının pisti buzlanma ve kar nedeniyle kapatıldı. Pistin yaklaşık 7 saat kapalı kalması, havalimanındaki uçuşların ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden oldu.

İskoçya havayolu şirketi Loganair, güvenlik nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti ya da erteledi. Özellikle Aberdeen ve Inverness'teki yoğun kar nedeniyle iki kentin havayolu ulaşımı aksadı.

Ülkenin en önemli kentlerinden olan Aberdeen ve Inverness'in demiryolu ulaşımı da aksadı. İki kenti birbirine ve diğer kentlere bağlayan demiryolu seferleri yoğun kar ve buzlanma nedeniyle gerçekleştirilemedi.

REKLAM

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki havalimanlarında da uçuşlar kar nedeniyle ertelendi. Kuzey İrlanda'daki şehirlerarası otobüs ulaşımında da kar nedeniyle aksamalar yaşandı.

Kuzey İrlanda Polisi, kara yollarında yolculuk yapacaklara ekstra önlem alma çağrısı yaparak, ön camları sık sık silme, yavaş gitme ve öndeki araçla aradaki mesafeyi uzun tutma tavsiyesinde bulundu.