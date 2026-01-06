Habertürk
Habertürk
        Britanya'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi | Dış Haberler

        Britanya'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi

        Britanya'yı tamamen etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı kentlerde eğitime ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 03:09 Güncelleme: 06.01.2026 - 03:09
        Britanya'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
        Britanya Meteoroloji Ofisi'nin bir süredir kar ve buzlanma uyarısı yaptığı İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da soğuk hava şartları nedeniyle ülke genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        AA'nın haberine göre; ülkenin önemli ulaşım merkezlerinden Liverpool John Lennon Havalimanının pisti buzlanma ve kar nedeniyle kapatıldı. Pistin yaklaşık 7 saat kapalı kalması, havalimanındaki uçuşların ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden oldu.

        İskoçya havayolu şirketi Loganair, güvenlik nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti ya da erteledi. Özellikle Aberdeen ve Inverness'teki yoğun kar nedeniyle iki kentin havayolu ulaşımı aksadı.

        Ülkenin en önemli kentlerinden olan Aberdeen ve Inverness'in demiryolu ulaşımı da aksadı. İki kenti birbirine ve diğer kentlere bağlayan demiryolu seferleri yoğun kar ve buzlanma nedeniyle gerçekleştirilemedi.

        Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki havalimanlarında da uçuşlar kar nedeniyle ertelendi. Kuzey İrlanda'daki şehirlerarası otobüs ulaşımında da kar nedeniyle aksamalar yaşandı.

        Kuzey İrlanda Polisi, kara yollarında yolculuk yapacaklara ekstra önlem alma çağrısı yaparak, ön camları sık sık silme, yavaş gitme ve öndeki araçla aradaki mesafeyi uzun tutma tavsiyesinde bulundu.

        Sigorta şirketleri ise aracı bozulan ya da kaza yapan şoförlere kalın giyinmeyi, sıcak tutacak ayakkabılar giymeyi, termosta sıcak içecek bulundurmayı ve telefonları şarj edecek seyyar şarj aletleri taşımalarını tavsiye etti.

        Galler'de de tren seferleri kar nedeniyle iptal edildi. Galler'in özellikle kuzeyindeki kentler arasındaki tren hatları ile bu bölgeyi Manchester'a bağlayan ana demiryolu hattı, kar nedeniyle hizmet veremez duruma geldi.

        Noel tatilinden dönen ülkede kar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime de ara verildi. İskoçya'nın kuzeyindeki Aberdeenshire ve Moray ile Shetland ve Orkney adalarındaki okullar, Noel tatili sonrası ilk eğitim gününde tekrar tatil edildi.

        Kuzey İrlanda'da ise 186 okul, kar ve soğuk hava şartları nedeniyle tatil edildi. Galler'in yüzde 50'sinde hayatı olumsuz yönde etkileyecek miktarda kar yağarken, bu oran İngiltere için yüzde 30 oldu.

