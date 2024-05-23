Britney Spears: Düşünme yeteneğimi etkileyecek kadar şiddetli sinir hasarım var
Britney Spears, babasının 13 yıl süren vasiliğinin onu hasta ettiğini, bazen düşünme yeteneğini etkileyecek kadar şiddetli sinir hasarı sorunu olduğunu açıkladı
Britney Spears, "bazen düşünme yeteneğini etkileyecek kadar şiddetli sinir hasarı" yaşadığını açıkladı.
42 yaşındaki pop yıldızı, daha sonra sildiği sosyal medya paylaşımında, babasının 13 yıl süren ve Kasım 2021'de sona eren vasiliği boyunca vücudunda fiziksel olarak neler olduğunu kimsenin bilmediğini anlattı.
"Mağdur olmak için burada değilim. Deneyimlerimi anlatan bir kitap yazmış olsam da travmanın hâlâ orada olduğunu ve muhtemelen her zaman da öyle olacağını ifade etmek için buradayım" diyen ünlü şarkıcı; "Bu son derece derin ve yapabileceğim tek şey, elimden gelenin en iyisini yapmak ve bazı günler üzgün olmanın ya da iyi olmamanın sorun olmadığını bilmek. Bu, dünyanın bana izin verdiğini hissetmediğim bir şey" ifadesini kullandı.
"AİLEMİ AFFETMELİYİM"
İki çocuk annesi şarkıcı, bazen zorbalığa uğradığını ya da haksız yere yargılandığını hissettiğini söyledikten sonra, vücudunun sağ tarafında ciddi sinir hasarına neden olmakla suçladığı ebeveynleri Lynne Spears ve Jamie Spears'ı affetmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu açıkladı.
"Daha büyük bir insan olup kendi ailemi affetmeliyim ama bu son derece zor" diyen Britney Spears; "Bunun olmasına izin vermek ve öfkem yüzünden başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
"DANS SEMPTOMLARI HAFİFLETİYOR"
Britney Spears ilk olarak 2022'de vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğundan bahsetmişti ve bunun 2019'da kendi isteği dışında yerleştirildiği rehabilitasyon merkezinde geçirdiği zamanın bir sonucu olduğunu iddia etmişti.
Hastalığının tedavisi olmadığını söyleyen Britney Spears, dans etmenin semptomlarını hafifletmeye yardım ettiğini söylemiş, "Dans ederken sinir hasarını hissetmiyor olmam çok tuhaf. Belki de bu, içimdeki çocuğun zihninin teslim olmasıdır. Bu güvendir, inançtır ve Tanrı biliyor ki profesyonel değilim ama o anlarda bir şeyler hissedebiliyorum" demişti.
"Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmediğinde ortaya çıkar. Beyniniz kelimenin tam anlamıyla kapanır. Sinir hasarı vücudunuzun bazı bölümlerinde uyuşmaya neden olur" diyen Britney Spears, haftada üç kez yatakta elleri tamamen uyuşmuş halde ve vücudunun sağ tarafında karıncalanma hissiyle uyandığını açıklamıştı.