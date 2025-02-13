Britney Spears'ın eski eşi Sam Asghari'den bıçaklı dans yorumu: Bence o dâhi bir sanatçı
Britney Spears ile 14 ay evli kalan eski eşi Sam Asghari, ünlü şarkıcının korkutan bıçaklı danslarıyla ilgili yorum yaptı. "Bence o dâhi bir sanatçı" diyen Asghari, "Kendini ifade etme biçimi danssa, engelleyen kişi ben olmam" ifadesini kullandı
Sam Asghari, Britney Spears ile 14 ay süren ve 2 Aralık 2024'te resmen biten evliliği hakkında konuştu.
30 yaşındaki Sam Asghari, Haziran 2022'de evlenip, Ağustos 2023'te boşanma davası açıp, 2 Aralık 2024'te boşandığı 43 yaşındaki Britney Spears ile 2016'daki 'Slumber Party' klibinin setinde tanışıp sonrasında buluşmalarından bahsetti.
"Onu biraz tanıdım, çok tatlıydı ve her şey mükemmeldi. Sonra sanıyorum bir filme gittik. Uzun bir süre birbirimizi görmeye devam ettik" diyen Sam Asghari, aşklarının çok geleneksel olduğunu, ilişkilerinin doğru yerde, doğru zamanda ve olması gerektiği gibi olduğunu söyledi.
"ONA NORMAL BİR HAYAT VERMEK İSTEDİM"
"Bu 7 yıllık bir ilişki, biriyle ilişki içinde olduğum en uzun süre. Onun da biriyle ilişki içinde olduğu en uzun ilişki" diyen Sam Asghari, Britney Spears'ta tuhaf bulduğu şeyi şöyle anlattı: O vasilik altındaydı ve bu benim için başa çıkması çok tuhaf bir durumdu. Başlangıçta bundan etkilendim. O hayatın normal kısmı olmak istedim. Çünkü onun asla buna sahip olduğunu sanmıyorum.
BRITNEY SPEARS'IN BIÇAKLI DANSLARI
Katıldığı podcast yayınında kendisine Britney Spears'ın meşhur bıçak dansı videoları da sorulan Asghari, şöyle yanıt verdi: Ben, 'Telefonunu elinden alayım, hiçbir şey yapmana izin vermeyeyim, kendi içeriğini paylaşmanı kısıtlayayım' diyen biri değilim. Özellikle de bir sanatçıysanız... Bence o dâhi bir sanatçı. Kafasının içindeki şey altın değerinde ve onu o yapan da budur. Yani özellikle de kendini ifade etme biçimin danssa, sanatın kendini ifade etmesini sağlama yeteneğini elinden alan, o kişinin istediğini paylaşmasını engelleyen kişi ben olmam.
"BİRAZ ŞOKE OLDUM"
Sam Asghari, Ağustos 2023'te 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Britney Spears'a dava açtığında, ünlü şarkıcı, boşanma konusundaki sessizliğini bozmuş ve "biraz şoke olduğunu" itiraf etmişti.
Instagram'daki bir dans klibinin açıklamasına; "Dürüst olmak gerekirse acıya daha fazla dayanamadım" yazan şarkıcı, "Çok uzun zamandır güçlüyü oynuyorum. Instagram'ım mükemmel görünebilir, ama gerçeklikten uzak ve sanırım bunu hepimiz biliyoruz" mesajını paylaşmıştı.
"OLUR BÖYLE ŞEYLER"
Sam Asghari, ayrılık kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada; "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" demişti.
Sam Asghari ayrıca; "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor, o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" ifadesini kullanmıştı.