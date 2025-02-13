Britney Spears'ın eski eşi Sam Asghari'den bıçaklı dans yorumu: Bence o dâhi bir sanatçı

"ONA NORMAL BİR HAYAT VERMEK İSTEDİM"

"Bu 7 yıllık bir ilişki, biriyle ilişki içinde olduğum en uzun süre. Onun da biriyle ilişki içinde olduğu en uzun ilişki" diyen Sam Asghari, Britney Spears'ta tuhaf bulduğu şeyi şöyle anlattı: O vasilik altındaydı ve bu benim için başa çıkması çok tuhaf bir durumdu. Başlangıçta bundan etkilendim. O hayatın normal kısmı olmak istedim. Çünkü onun asla buna sahip olduğunu sanmıyorum.