Britney Spears müzik kataloğunun yayın haklarını sattı
Son albümünü 2016'da çıkaran, sahnelerden ve müzikten uzak bir hayat yaşayan Britney Spears, şarkılarının telif haklarını sattı. Satış fiyatı kamuoyuna açıklanmasa da, Justin Bieber'ın katalog satışı olan 200 milyon dolarla aynı seviyede bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor
Britney Spears, 'Toxic', 'Baby One More Time' ve 'Gimme More' gibi hit şarkılarını içeren müzik kataloğunun haklarını sattı.
ABD basınının elde ettiği yasal belgelere göre; müzik yayıncısı Primary Wave, pop yıldızının müzik haklarını 30 Aralık'ta satın aldı. Satış şartları ve katalog fiyatı kamuoyuna açıklanmadı. Ancak bu tür anlaşmalar son yıllarda sanatçılar için oldukça kazançlı oldu.
Bruce Springsteen, Shakira, Justin Bieber ve Justin Timberlake gibi sanatçılar müzik kataloglarını milyonlarca dolara sattı. Springsteen, 2021'de şarkılarını Sony'ye 500 milyon dolara verirken, aynı şirket 2024'te Queen'in kataloğunu 1 milyar dolardan fazla bir fiyata satın aldı.
Britney Spears'ın katalog satışının, Justin Bieber'ın 200 milyon dolarlık katalog satışıyla aynı seviyede bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor. Spears, 1999'daki çıkışından bu yana 9 stüdyo albümü yayınladı ve döneminin en çok satan kadın sanatçılardan biri oldu. Yaklaşık 20 yıl boyunca pop müziğin ön saflarında yer alan ve popülerliğini koruyan Spears, özel hayatı ve kişisel mücadeleleriyle de geniş çapta kamuoyunun karşısında oldu.
44 yaşındaki şarkıcı, yaklaşık 13 yıl boyunca avukatlara ödeme yapmasını gerektiren, kişisel işleri, kariyeri veya mali durumu hakkında karar vermesine izin vermeyen bir vesayet altında yaşadı. Ruhsal sorunları olan ve zaman zaman rehabilitasyona giren şarkıcının babası Jamie Spears, kızının vasiliğini üstlenmiş, onun tüm parasını yönetiyordu. Baba Spears'ın vasiliği, 2021'de mahkeme kararıyla sona erdi.
2023'te yayımlanan 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabında, Britney Spears, vasilik sisteminin hayatını nasıl şekillendirdiğini, beslenmesi ve aile planlamasıyla ilgili kararları bile nasıl kontrol ettiğini anlatırken, "Kadınlığımı elimden alıp beni bir çocuğa dönüştürdü" ifadesini kullandı.
Britney Spears, müzik kataloğunun satışı hakkında henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Daha önce de müzik sektörüne dönme veya ABD'de sahne alma planı olmadığını söylemişti.