Britney Spears müzik kataloğunun yayın haklarını sattı

Britney Spears, 'Toxic', 'Baby One More Time' ve 'Gimme More' gibi hit şarkılarını içeren müzik kataloğunun haklarını sattı.

ABD basınının elde ettiği yasal belgelere göre; müzik yayıncısı Primary Wave, pop yıldızının müzik haklarını 30 Aralık'ta satın aldı. Satış şartları ve katalog fiyatı kamuoyuna açıklanmadı. Ancak bu tür anlaşmalar son yıllarda sanatçılar için oldukça kazançlı oldu.

Bruce Springsteen, Shakira, Justin Bieber ve Justin Timberlake gibi sanatçılar müzik kataloglarını milyonlarca dolara sattı. Springsteen, 2021'de şarkılarını Sony'ye 500 milyon dolara verirken, aynı şirket 2024'te Queen'in kataloğunu 1 milyar dolardan fazla bir fiyata satın aldı.

Britney Spears'ın katalog satışının, Justin Bieber'ın 200 milyon dolarlık katalog satışıyla aynı seviyede bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor. Spears, 1999'daki çıkışından bu yana 9 stüdyo albümü yayınladı ve döneminin en çok satan kadın sanatçılardan biri oldu. Yaklaşık 20 yıl boyunca pop müziğin ön saflarında yer alan ve popülerliğini koruyan Spears, özel hayatı ve kişisel mücadeleleriyle de geniş çapta kamuoyunun karşısında oldu.