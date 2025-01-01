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        Haberler Dünyadan Britney Spears yıllar sonra oğluna kavuştu - magazin haberleri

        Britney Spears yıllar sonra oğluna kavuştu

        Britney Spears, 18 yaşındaki oğlu Jaden James'i ile uzun bir aradan sonra ilk kez gördü. Ünlü pop yıldızı, duygularını; "Onu 2.5 yıldır, belki de 3 yıldır görmemiştim! Şoktayım!" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:56
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        Britney Spears, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği 18 yaşındaki oğlu Jayden James'in yeni fotoğraflarını paylaştı.

        Grammy ödüllü pop yıldızı, Instagram hesabından oğlu Jayden'in yeni fotoğraflarıyla birlikte; "Sonsuza dek benim! İkiz gibi olmamız garip ama o bir erkek, ben bir kızım! O benim. Onu 2.5 yıldır, belki de 3 yıldır görmemiştim! Şoktayım!" sözlerini yazdı.

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        Britney Spears ayrıca, oğlunun müzik prodüksiyonuna ilgi duyduğuna dair çıkan haberlerin ardından Jayden'in müziğe olan tutkusundan da bahsetti.

        Britney Spears; "O geri geldi ve kendini benden daha büyük ve akıllı hissediyor. O bir erkek ve ben hayatımın her günü onun mucizesini ve dehasını haykırıyorum. O çaldığında tüm yeryüzü sallanıyor" yorumunu yaptı.

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        Britney Spears, iki çocuğunun babası Kevin Federline ile 2004 ila 2007 arasında evliydi. Boşandıktan sonra oğullarının velayeti, Federline'da kaldı.

        Şarkıcı, eski eşi Kevin Federline'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti. Federline ise, çocuklarının şarkıcının sosyal medya sitesinde yayımladığı neredeyse çıplak fotoğrafları nedeniyle onunla görüşmeme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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        Britney Spears, masrafları için nafaka ödediği çocuklarına yıllardır hasret kaldı. Eski eş Kevin Federline, annesinden uzak büyüttüğü iki oğluyla birlikte 2023'te Hawaii’ye taşındı. Hem bebekliklerinde hem de büyüme çağında Spears'ın çocuklarıyla hep mesafeli bir ilişkisi oldu. Oğulları, ünlü şarkıcıyı görmek istemiyordu. Ancak son gelen haberler, Britney Spears'ın çocuklarıyla arasındaki buzların biraz eridiği, artık ara sıra telefonla konuştukları yönündeydi.

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        Britney Spears, şöhreti ilk yakaladığı yıllarda yanında çalışan dansçılardan Kevin Federline'a gönlünü kaptırarak genç yaşında anne olup üst üste iki çocuk dünyaya getirdi.

        24 yaşındayken ilk oğlu Sean Preston’ı, 25 yaşındayken ise ikinci oğlu Jayden James’i kucağına aldı.

        #Britney Spears
        #britney spearsın çocukları
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