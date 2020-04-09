Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sağlıklı beslenmeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Lahana ailesinin üyesi olan brokoli hem salata hem çorba olarak karşımıza çıkabilir. Faydaları için tüketmenizi şiddetle tavsiye ederim.

Brokoli Çorbası Malzemeler:

500 g brokoli

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı süt kreması

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Brokoli Çorbası Yapılışı: