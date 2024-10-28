Giovanni van Bronckhorst: Savaşa hazırız!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:
Derbi maçları her zaman özeldir. Bunu birkaç gün öncesinden hissetmeye başladık. Maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız.
"İYİ HÜCUM ETMELİYİZ"
Son maçlarını izledik Galatasaray'ın, çok hücumcu 11'leri var. Avrupa'dakine benzer bir 11'le çıktılar. Hücumdaki tehlikelere karşı hazır olmalıyız. Top bizdeyken özgüvenli olmalıyız. İyi hücum etmeli ve fırsatlar üretmeliyiz. Defansif olarak güçlü, ofansif olarak cesur olmak istiyoruz. Bu maçta gol atacak kalitemiz var.