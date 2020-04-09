Brownie nasıl yapılır? Islak kek pratik olmasından dolayı yapılması yenmesi keyifli olan bir tatlı. Çat kapı misafirlerinize yapacağınız en kolay tarif Browniedir.
Brownie Malzemeler:
- 4 yumurta
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı süt
- 1 paket kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2 su bardağı un
Süslemek için:
- Hindistan cevizi
Brownie Yapılışı:
- Kabartma tozu ve un dışında kalan bütün malzemeleri çırpma kabına alalım. 5 dakika boyunca mikserle özleşene kadar karıştıralım. Karışımdan 1,5 su bardağı alıp ayıralım. Sos olarak kullanacağımız harcı ayırıp kabartma tozu ve unu ekleyip çırpmaya devam edelim. 3 dakika kadar çırptıktan sonra kek hamurumuz hazır.
- Büyük boy kare bir tepsi içerisine kek hamurunu boşaltalım.
- Önceden ısıtmış olduğunuz 175 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Kekin orta kısmına elinizle bastırıp eğer halen pişmemişse ısıyı düşürüp pişirmeye devam edin.
- Fırından çıkınca sıcak kek üzerine çatalla farklı yerlerine 8-10 tane delikler açın. Sonra üzerine ayırdığınız karışımı dökün.
- Kekimiz soğuyunca Hindistan ceviziyle süsleyerek servis edin.
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