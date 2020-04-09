Brownie nasıl yapılır? Islak kek pratik olmasından dolayı yapılması yenmesi keyifli olan bir tatlı. Çat kapı misafirlerinize yapacağınız en kolay tarif Browniedir.

Brownie Malzemeler:

4 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 paket kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Süslemek için:

Hindistan cevizi

Brownie Yapılışı: