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Haberler Dünyadan Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu
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Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu

Bir süre önce afazi rahatsızlığına yakalanan ABD'li ünlü aktör Bruce Wills'in hastalığının ilerlediği ve oyuncuya demans teşhisi konulduğu açıklandı

Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu
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AA

ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’e demans teşhisi konulduğu belirtildi.

Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, afazi rahatsızlığı ilerleyen 67 yaşındaki aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu, ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğini önemli ölçüde engelleyen rahatsızlığına "net bir teşhis konulmasının rahatlatıcı olduğu" kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bugün hastalığın tedavisi yok. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin değişebileceğini umuyoruz. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD'li aktörün Mart 2022'de afazi rahatsızlığı nedeniyle oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı.

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Bruce Willis'in rol aldığı son sinema filmi "Assassin" 31 Mart'ta gösterime girecek.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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