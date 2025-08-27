Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan, ardından demans (bunama) teşhisi konulan aksiyon film yıldızı Bruce Willis, uzun süredir hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Sağlık durumuyla ilgili son bilgileri, kızları, eşi Emma Heming Willis ya da iyi ilişkisini halen sürdürdüğü eski eşi Demi Moore paylaşıyor.

Emma Heming Willis ve Bruce Willis

ABC'de Diane Sawyer'a konuşan Emma Heming Willis, eşinin sağlık durumuna dair güncel bilgileri anlattı. Emma Heming Willis; "Bruce hâlâ hareket edebiliyor. Sağlığı genel olarak iyi. Asıl sorunun beyninin onu yarı yolda bırakması. Dil becerisi zayıflıyor. Buna adapte olmayı öğrendik, onunla iletişim kurma yollarımız var ki bunlar çok farklı" dedi.

"Çok konuşkan ve ilgili biri olmasına rağmen sessizleşmeye başlamıştı" diyen Emma Heming Willis, eşinin aile toplantısında geri plana çekildiğini ifade etti; "Biraz uzaklaşmış, soğuk gelmeye başladı, o tanıdığımız sıcak ve ilgili Bruce gibi değildi. Bunun tam tersine dönüşmesi korkutucuydu" ifadelerini kullandı.

"BAZEN GÖZLERİNDEKİ O KIVILCIMI GÖREBİLİYORUZ"

Emma Heming Willis kocasının hastalığını ilk öğrendiğinde çok panik olduğunu belirterek; "Sadece onu duyup başka hiçbir şeyi algılayamamıştım. Sanki serbest düşüşteydim" dedi.